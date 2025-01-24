НБА. Сакраменто без Лэня проиграл Денверу, Бостон уступил Лейкерс

Для Кингз это поражение стало лишь вторым за 12 последних поединков регулярного чемпионата

В ночь на 24 января состоялись девять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Сакраменто потерпел гостевое поражение от Денвера (123:132). Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь не был в заявке своей команды на эту игру.

НБА. Регулярный чемпионат

Индиана Пэйсерс — Сан-Антонио Сперс — 110:140 (29:30, 28:30, 23:45, 30:35)

Орландо Мэджик — Портленд Трэйл Блэйзерс — 79:101 (21:18, 18:29, 20:27, 20:27)

Атланта Хокс — Торонто Рэпторс — 119:122 (25:35, 34:30, 30:29, 30:28)

Оклахома-Сити Тандер — Даллас Маверикс — 115:121 (34:33, 28:27, 21:31, 32:30)

Милуоки Бакс — Майами Хит — 125:96 (27:30, 44:25, 23:19, 31:22)

Денвер Наггетс — Сакраменто Кингз — 132:123 (40:31, 34:21, 36:33, 22:38)

Голден Стэйт Уорриорз — Чикаго Буллз — 131:106 — 30:33, 33:31, 31:16, 27:36)

Лос-Анджелес Лейкерс — Бостон Селтикс — 117:96 (34:23, 33:25, 16:20, 34:28)

Лос-Анджелес Клипперс — Вашингтон Уизардс — 110:93 (30:20, 33:21, 26:31, 21:21)

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