ХРГОВИЧ: «Дюбуа выглядит так, будто потерялся и не знает, куда ему идти»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа и Филип Хргович

Обязательный претендент IBF в супертяжелом весе Филип Хргович (17-0, 14 KO) поделился ожиданиями от боя против британца Даниеля Дюбуа (20-2, 19 KO).

«Он для меня просто маленький ребенок. Он не отправит меня спать. Я дрался с гораздо более крупными панчерами, и они не нокаутировали меня. Он не остановит меня, я собираюсь уничтожить его. Он недостаточно зрелый для меня.

Когда ты видишь его, это как будто ты забрал ребенка у родителей и поместил его в центр какого-то большого торгового центра, и ребенок смотрит: «Где мои родители?». Таким я его и вижу. Он выглядит так, будто потерялся и не знает, куда ему идти. Он как ребенок», – сказал Хргович.

Бой Хргович – Дюбуа состоится в андеркарде поединка Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол 1 июня в рамках турнира «Matchroom versus Queensberry».

sport.ua