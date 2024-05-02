Журналист The Athletic прокомментировал буллит Кузнецова в игре с «Айлендерс»

Евгений Кузнецов. Фото Global Look Press

Журналист The Athletic Артур Стэйпл прокомментировал игру российского форварда «Каролины» Евгения Кузнецова в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Айлендерс» (6:3).

«Кузнецов не оказал особого влияния на серию, если не считать первой шайбы в стартовой игре, но он был идеальным выбором для выполнения буллита в первом периоде», — написал журналист.

Он также отметил, что за 10 лет игры в «Вашингтоне» Кузнецов стал известен своим медленным подходом к буллитам.

Форвард реализовал 44,6 процента (29 из 65) своих попыток.

Ранее тренер «Каролины» поделился мнением о реализованном буллите Евгения Кузнецова.

Источник