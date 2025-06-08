В FIA используют систему штрафных баллов к суперлицензии, чтобы сократить число нарушений. Каждое нарушение наказывается определённым числом штрафных баллов, их сумма за 12 месяцев не должна превышать двенадцати – иначе гонщика дисквалифицируют на одну гонку, что произошло в 2024-м с Кевином Магнуссеном. Через 12 месяцев после начисления штрафные баллы сгорают.
После Гран При Испании одиннадцать гонщиков имеют несгоревшие штрафные баллы. Лидер по их числу – Макс Ферстаппен.
Штрафные баллы после Гран При Испании
|Гонщик
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят следующие
|М.Ферстаппен
|Red Bull Racing
|11
|29/06/25 – 2 балла
|Л.Лоусон
|RB
|6
|01/12/25 – 2 балла
|Н.Хюлкенберг
|Haas / Sauber
|4
|29/06/25 – 2 балла
|О.Пиастри
|McLaren
|4
|02/11/25 – 2 балла
|О.Берман
|Haas F1
|4
|02/11/25 – 2 балла
|Л.Стролл
|Aston Martin
|3
|01/12/25 – 2 балла
|Л.Норрис
|McLaren
|3
|01/12/25 – 3 балла
|А.Элбон
|Williams
|2
|01/12/25 – 2 балла
|Ф.Алонсо
|Aston Martin
|2
|29/06/25 – 2 балла
|К.Сайнс
|Ferrari / Williams
|2
|13/04/26 – 2 балла
|Ф.Колапинто
|WIlliams
|2
|28/10/25 – 2 балла