В FIA используют систему штрафных баллов к суперлицензии, чтобы сократить число нарушений. Каждое нарушение наказывается определённым числом штрафных баллов, их сумма за 12 месяцев не должна превышать двенадцати – иначе гонщика дисквалифицируют на одну гонку, что произошло в 2024-м с Кевином Магнуссеном. Через 12 месяцев после начисления штрафные баллы сгорают.

После Гран При Испании одиннадцать гонщиков имеют несгоревшие штрафные баллы. Лидер по их числу – Макс Ферстаппен.

Штрафные баллы после Гран При Испании

Гонщик Команда Баллы Когда сгорят следующие М.Ферстаппен Red Bull Racing 11 29/06/25 – 2 балла Л.Лоусон RB 6 01/12/25 – 2 балла Н.Хюлкенберг Haas / Sauber 4 29/06/25 – 2 балла О.Пиастри McLaren 4 02/11/25 – 2 балла О.Берман Haas F1 4 02/11/25 – 2 балла Л.Стролл Aston Martin 3 01/12/25 – 2 балла Л.Норрис McLaren 3 01/12/25 – 3 балла А.Элбон Williams 2 01/12/25 – 2 балла Ф.Алонсо Aston Martin 2 29/06/25 – 2 балла К.Сайнс Ferrari / Williams 2 13/04/26 – 2 балла Ф.Колапинто WIlliams 2 28/10/25 – 2 балла

Источник