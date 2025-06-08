Ролан Гаррос. Гауфф одержала волевую победу над Соболенко и стала первой американской чемпионкой за десять лет

Коко Гауфф выиграла одиночный титул на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Коко Гауфф (США, 2) – Арина Соболенко (-, 1) 6:7(5), 6:2, 6:4

Американская теннисистка вышла вперед в счете личных противостояний с Соболенко (6-5) и взяла реванш за поражение в прошлом месяце в финале турнира WTA 1000 в Мадриде. Также Гауфф записала в свой актив четвертую победу над лидером мирового рейтинга (10 поражений).

21-летняя Коко стала самой юной американкой с 2002 года, которая выиграла одиночный титул в Париже (Серена Уильямс) и первой американской чемпионкой на Ролан Гаррос с 2015 года, когда здесь также победила Серена Уильямс.

Коко Гауфф выиграла второй титул Grand Slam в трех сыгранных финалах. Три года назад американка уступила в матче за титул польке Иге Швёнтек, а в 2023 году победила на Открытом чемпионате США, где в финале обыграла Арину Соболенко.

Путь к титулу:

R128: Оливия Гадецки (Австралия) 6:2, 6:2

R64: Тереза Валентова (Чехия, Q) 6:2, 6:4

R32: Мари Боузкова (Чехия) 6:1, 7:6(3)

R16: Екатерина Александрова (-, 20) 6:0, 7:5

QF: Мэдисон Кис (США, 7) 6:7(6), 6:4, 6:1

SF: Лоис Буассон (Франция, WC) 6:1, 6:2

FR: Арина Соболенко (-, 1) 6:7(5), 6:2, 6:4



Гауфф – четвертая американская теннисистка, которая сыграла в финале Ролан Гаррос более одного раза. Ранее это удавалось Крис Эверт, Мартине Навратиловой и Серене Уильямс.

В целом это десятый одиночный трофей для Коко Гауфф и второй на грунтовом покрытии. В 2021 году она стала чемпионкой турнира WTA 250 в Парме.

До Гауфф в Открытой Эре только шести американкам удавалось выиграть титул на Ролан Гаррос: Ненси Ричи (1968), Билли Джин Кинг (1972), Крис Эверт (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986), Мартине Навратиловой (1982, 1984), Дженнифер Каприати (2001) и Серене Уильямс (2002, 2013, 2015).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua