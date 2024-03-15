Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов-2023/24: ОНЛАЙН

15 марта в швейцарском Ньоне проходит жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона- 2023/24.
Наш сайт проводит текстовый онлайн церемонии.
Как и сообщалось, Джон Оби Микел будет помогать нам сегодня в проведении жеребьевки.
Джорджо Маркетти вышел на сцену, чтобы объяснить регламент жеребьевки.
Церемония жеребьевки начинается. Нам демонстрируют команды, пробившиеся в четвертьфинал турнира.
Победитель Лиги чемпионов в составе Челси Джон Оби Микел прибыл в Ньон. Возможно, именно он поможет нам сегодня определить четвертьфинальные пары соревнований.
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Участники:
Процедура
На этой стадии жеребьевка пройдет без посева — представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.
Проходит в три этапа:
- Четвертьфинала.
- Полуфиналов .
- Определение команды-хозяйки финала.
Первые матчи состоятся 9 и 10 апреля, а ответные матчи запланированы на 16 и 17 апреля. Полуфиналы пройдут 30 апреля/1 мая и 7/8 мая.
Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Лига чемпионов-2023 /24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты – онлайн