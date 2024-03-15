Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов-2023/24: ОНЛАЙН

15 марта в швейцарском Ньоне проходит жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона- 2023/24.

Наш сайт проводит текстовый онлайн церемонии.

Как и сообщалось, Джон Оби Микел будет помогать нам сегодня в проведении жеребьевки.

Джорджо Маркетти вышел на сцену, чтобы объяснить регламент жеребьевки.

Церемония жеребьевки начинается. Нам демонстрируют команды, пробившиеся в четвертьфинал турнира.

Победитель Лиги чемпионов в составе Челси Джон Оби Микел прибыл в Ньон. Возможно, именно он поможет нам сегодня определить четвертьфинальные пары соревнований.

Быстрые ссылки Участники:

Процедура

Участники:

Атлетико Мадрид (Испания);

Барселона (Испания);

Реал Мадрид (Испания);

Манчестер Сити (Англия);

Арсенал Лондон (Англия);

Бавария Мюнхен (Германия);

Боруссия Дортмунд (Германия);

Пари Сен-Жермен (Франция).

Процедура

На этой стадии жеребьевка пройдет без посева — представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.

Проходит в три этапа:

Четвертьфинала. Полуфиналов . Определение команды-хозяйки финала.

Первые матчи состоятся 9 и 10 апреля, а ответные матчи запланированы на 16 и 17 апреля. Полуфиналы пройдут 30 апреля/1 мая и 7/8 мая.

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Лига чемпионов-2023 /24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты – онлайн

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