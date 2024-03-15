Джордан: Риккардо заменят, если не будет результатов

Даниэль Риккардо неоднократно говорил, что хочет хорошо зарекомендовать себя в этом году, чтобы в 2025-м вернуться в Red Bull Racing. Однако в двух первых квалификациях сезона австралиец уступил напарнику Юки Цуноде, а во время гонки в Джидде допустил разворот машины.

Бывший владелец команды Формулы 1 Эдди Джордан считает, что если Риккардо не соберётся и не начнёт показывать результаты, то может вообще остаться без контракта.

Эдди Джордан: «Не думаю, что в Формуле 1 есть больший любимчик, чем Даниэль. У него определённо лучшая улыбка, которую я когда-либо видел в чемпионате. Такой гонщик нужен любой команде, но одной только улыбки недостаточно, чтобы претендовать на место за рулём.

Ближе к концу выступлений за McLaren он растерял свои выдающиеся качества, и я не могу понять, как именно это произошло. С тех пор Даниэль не продемонстрировал ничего такого, ради чего я, будучи спонсором, захотел заплатить за его контракт.

Риккардо результаты нужны больше, чем кому-либо, но у него не получается их продемонстрировать. Если результатов не будет, то его просто заменят, и он должен это понимать. Я имею в виду, что Даниэль не может позволить себе допускать развороты машины в гонках или терять время на пит-стопе. Такое вы не увидите в исполнении Макса Ферстаппена или других гонщиков.

Как бы мы ни обожали Даниэля, а он, безусловно, огромный актив Формулы 1, секундомер никогда не лжёт, и в случае с Риккардо секундомер оставляет много вопросов.

Когда все видят результат в дебютной гонке Оливера Бермана, такие гонщики, как Даниэль Риккардо, должны оглянуться и спросить себя: «Сколько времени мне ещё осталось в Формуле 1?»

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