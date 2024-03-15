Ржичани (W75). Снигур обыграла вторую росиянку подряд и вышла в полуфинал

Дарья Снигур выиграла свой четвертьфинальный матч на турнире ITF в Чехии

Украинская теннисистка, посеянная под первым номером, за час одержала победу над Анастасией Тихоновой — 6:2, 6:3. Напомним, что вчера в матче второго круга Снигур была сильнее Полины Кудерметовой.

В этом сезоне Дарья ещё не играла в полуфинале. В последний раз она доходила до этой стадии в октябре прошлого года, когда выиграла титул ITF W60 в Глазго.

Следующая соперница Дарьи Снигур определится в матче Антония Ружич (Хорватия) — Доминика Шалкова (Чехия).

btu.org.ua