Ролан Гаррос. Два представителя Украины сыграют в юниорском турнире

Украинские теннисисты узнали имена соперников на Открытом чемпионате Франции



16-летний Никита Белозерцев получил 14-й номер посева и в первом круге встретится с 17-летним Огненом Миличем из Сербии. Ранее теннисисты играли друг против друга четыре раза и одержали по две победы.

Белозерцев во второй раз сыграет на юниорском “мэйджоре”. В этом году он выступил на Australian Open, где проиграл первом круге.

18-летняя Елизавета Котляр второй сезон подряд примет участие на Ролан Гаррос. В стартовом матче украинка сыграет против 14-летней чешки Яны Ковачковой, посеянной под седьмым номером. В прошлом году Котляр в Париже дошла до второго круга.



btu.org.ua