Лэнс Стролл не выйдет на старт Гран При Испании

Поздно вечером в субботу команда Aston Martin выступила с неожиданным заявлением, из которого следует, что Лэнс Стролл не сможет выйти на старт Гран При Испании.

Вот полный текст этого документа:

«На протяжении предыдущих шести недель Лэнс испытывал боли в руке и запястье, которые его медицинский консультант связывает с процедурами, перенесёнными им в 2023 году.

В итоге медики, работающие с Лэнсом, подтвердили, что он не примет участие в завтрашней гонке, и ему предстоит пройти обследование, чтобы разобраться с этими проблемами, прежде чем сосредоточиться на лечении».

Речь идёт о травме, полученной канадским гонщиком Aston Martin в феврале 2023 года, из-за чего он был вынужден пропустить предсезонные тесты в Бахрейне. Тогда его заменял Фелипе Другович, резервный гонщик команды. В Aston Martin пока не уточнили, сколь продолжительное лечение потребуется Строллу, и когда он сможет вернуться в строй.

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