Мартин Брандл об итогах Гран При Майами

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл подвёл итоги Гран При Майами.

Даже прямые соперники Норриса были рады его победе. Давно пора было Ландо и McLaren выиграть Гран При.

Ландо – очень популярный гонщик. Но уверен, многие были рады увидеть, как хоть кто-то обыгрывает Red Bull и Ферстаппена в честной борьбе. Конечно, Ландо мог и, вероятно, должен был выиграть в России в 2021 году, и, возможно, в Монце в том же сезоне, но там всё сложилось не в его пользу. Тогда и начали зарождаться сомнения в том, что Норрис в принципе когда-нибудь победит.

Легко сказать, что ему помог автомобиль безопасности на 28-м круге, всё гораздо сложнее. Сначала Норрису пришлось отсиживаться за Пересом после того, как Серхио проскользил в зону безопасности в первом повороте, чудом никого не задев, но вернулся на трассу.

Потом Норрис демонстрировал потрясающий темп на обновленной McLaren, как и его напарник Пиастри – на его машине стояла только половина новинок. Оскар долго ехал вторым, контролируя отставание от Ферстаппена, а обе Ferrari удерживая позади.

В этот день Максу пришлось напрягаться, и он допустил редкую ошибку в шикане 14/15 поворота, зацепив оранжевый конус, обозначающий апекс, а затем подпрыгнув на поребрике. Это привело к повреждению его машины и вызвало выезд виртуального автомобиля безопасности, чтобы убрать повреждённый конус.

Норрису повезло больше, он смог проехать более длинный отрезок и в лучшем темпе, что в итоге дало возможность провести пит-стоп за реальным автомобилем безопасности, когда столкнулись Сарджент и Магнуссен.

Пока соперники были ограничены скоростью автомобиля безопасности, на проезде по пит-лейн и смене шин Ландо потерял 11 секунд против двадцати, если бы гонка шла в обычном режиме.

Единственной ошибкой Ландо в этот день стал рестарт. Ему нужно было либо атаковать с апекса последнего поворота, либо медленно доехать до финишной прямой, а затем нажать на газ, учитывая короткий путь до первой зоны торможения.

Вместо этого он сделал что-то среднее, и, поскольку Ферстаппен уже пристроился сзади, вопрос был в том, кто из них окажется впереди на выходе из первого поворота. Норрис поздно затормозил, удержал машину на трассе, а затем очень уверенно проехал круг и смог оторваться. Команда считает, что у них было достаточно темпа для победы без автомобиля безопасности, но мы этого никогда не узнаем.

Неудачный день Макса принес ему второе место, так что трагедии не было. Шарль Леклер, пропустивший единственную пятничную тренировку из-за неудачного разворота, поднялся на третью ступеньку подиума за рулём алой Ferrari в светло-синем комбинезоне.

Серхио Перес был классифицирован четвертым, но только после того, как Пиастри и Сайнс испортили друг другу гонку. Карлос возмущался по радио, но стюарды не согласились с его доводами, да и я с ними согласен.

Карлос все-таки обогнал McLaren в 17-м повороте, скольжение задней оси его машины привело к поломке переднего антикрыла Оскара и повлекло за собой пятисекундный штраф, отбросивший испанца на пятое место. Для Сайнса в этот день всё могло быть иначе, ведь он провёл пит-стоп всего за один круг до выезда машины безопасности, которая вывела Норриса вперед.

Льюис Хэмилтон провел хорошую гонку, включая пару отличных обгонов, в том числе рискованный манёвр против Нико Хюлкенберга. В Mercedes порой демонстрируют хорошую скорость, но и у него, и у Джорджа Расселла, уик-энд получился очень нестабильным. Скоро в Mercedes покажут некоторые обновления, которые определят их дальнейшую форму и станут заделом на 2025-й. Мы увидим, удалось ли им определить и исправить то, что не так с их машиной.

Будем надеяться, что им это удастся, потому что обновленные машины McLaren, похоже, теперь будут ближе к Red Bull, да и в Ferrari с нетерпением ждут предстоящих обновлений.

Aston Martin пока отстаёт. Фернандо Алонсо смог занять лишь девятое место в воскресенье, отстав от лидера на 37 секунд, хотя автомобиль безопасности собрал пелотон на 28-м круге.

Юки Цунода на своей RB вновь отлично справился, разделив гонщиков Mercedes и финишировав седьмым, впереди Джорджа Расселла, который в этот день был на удивление не в своей тарелке.

Даниэль Риккардо на второй машине RB блестяще провёл спринт, но из-за неудачной квалификации основную гонку закончил только 15-м.

Это ещё раз говорит о том, насколько острая борьба идёт за очки, оставшиеся после пяти сильнейших команд. Кроме Цуноды, первое очко в сезоне для Alpine за 10-е место заработал Эстебан Окон.

Кевин Магнуссен, вероятно, устал давать объяснения в комнате стюардов. В спринте он очень агрессивно защищался от Хэмилтона, иногда выходя за предел, тем не менее, Льюис его похвалил. Но в гонке столкновение Магнуссена с Сарджентом было глупым и ненужным, так что Williams вновь нужно готовить запчасти. Кошмарное для них начало сезона.

В Майами мы увидели потрясающее шоу, организаторы сгладили проблемы первого года, и этот этап идеально подошёл к формату с субботним спринтом.

В течение всего уик-энда болельщики и знаменитости громко поддерживали 24-летнего вечно улыбающегося британца из Гластонбери, который, наконец, одержал свою первую победу. С нетерпением жду продолжения этого сезона.

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