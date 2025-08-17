Гасли: Нильсен должен заняться подготовкой к 2026 году

Пьер Гасли назвал ключевую область, на которую, как он полагает, должен будет в первую очередь обратить внимание Стив Нильсен, когда 1 сентября приступит к работе в команде Alpine F1 в качестве управляющего директора.

«Реальность такова, что наша машина не модернизировалась с этапа в Барселоне и останется такой, какая есть, до конца года, – сказал французский гонщик. – При этом надо быть объективным и понимать, на что реально можно расчитывать.

Стив приступит к работе в сентябре, и я думаю, что его влияние прежде всего проявится в 2026-м и последующих годах. Честно говоря, он и должен прежде всего заняться подготовкой к следующему году. Мы знаем, какие усилия прилагаем, решая эту задачу. Мы удовлетворены и тем, что делаем, и тем, как продвигаемся.

Я верю в нашу команду, верю, что в следующем году она сможет предоставить мне конкурентоспособную машину. Но в этом сезоне наши дела идут так, как они идут, и нам будет очень тяжело подняться на более высокие позиции.

Однако это не значит, что сейчас мы плохо справляемся с делом на трассе или на базе команды. Мы просто не смогли построить эффективную машину, тогда как в этом сезоне в середине пелотона идёт очень плотное соперничество, а все наши решения ориентированы на 2026 год…

Но если благодаря этому в следующем сезоне у нас будет машина, которая позволит бороться за подиумы и победу, за места в первой пятёрке, то я однозначно готов на это согласиться».

После 14 этапов сезона заводская команда концерна Renault занимает последнее место в Кубке конструкторов, и на её счету лишь 20 очков, заработанных только Пьером Гасли. В начале года его напарником был Джек Дуэн, затем его заменили на Франко Колапинто, но и у аргентинского гонщика мало что получается. Во всяком случае за те восемь этапов, что он провёл за Alpine, он тоже ничего не заработал и выше 13-го места пока не поднимался.

Стив Нильсен долго работал в команде из Энстоуна ещё начиная с тех времён, когда она называлась Benetton. Но он также сотрудничал с Tyrrell, Arrows, Honda и Toro Rosso, после чего перешёл в FIA, а в последние годы занимал должность спортивного директора Формулы 1.

