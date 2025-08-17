Украинцы на турнирах ITF 17 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
12:30 | Роман Венгер (Украина) – Валлнет Таши (Косово, 8)
($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
11:00 | Данил Семенов (Украина) – Зан Фрис (Словения)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. Финал
11:30 | Вячеслав Белинский (Украина, 1) – Петер Файта (Венгрия, 2)
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
10:00 | Ева Галиевская (Украина) – Анастасия Коляда (Украина)
11:30 | София Тикус (Украина, WC) – Франческа Гандольфи (Италия)
Квалификация. 1/2 финала
16:00 | Анастасия Фирман (Украина, 1) – ?
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
14:00 | Андрей Порицкий (Украина, 8) – Флориан Фройнлих (Австрия, WC)
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
11:30 | Иван Саленко (Украина) – Ваня Петров (Сербия)
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
11:00 | Иван Ангелов (Украина) – Вано Лосаберидзе (Грузия)
14:00 | Артем Худа (Украина) – Оливер Пивник (Словакия)
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
11:30 | Алина Петренко (Украина) – Харшали Мандавакар (Индия)
13:00 | Дарья Ставицкая (Украина) – Мануэла Филарди Лоуза Виейра (Италия)
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
15:30 | Анна Бурчак (Украина) – Эвита Рамирес (Франция)