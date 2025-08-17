Первый блин Бобкина, дебют Денисенко и успех Спарты

Александр Бобкин

Пражская «Славия» (U17), за которую дебютировал украинский нападающий Арсений Денисенко, не смогла выиграть домашний мемориальный турнир имени Иржи Барака в Праге, который проводится с 1991 года.

Несмотря на три победы в четырех матчах, «Славия» набрала 8 очков и финишировала только третьей из пяти участников, состоящих из игроков 2009 и 2010 годов рождения. Победителем турнира стали земляки из «Спарты» (9 очков), которые опередили чешскую «Младу Болеслав» (9 пунктов) за счет успеха в очном матче. Четвертое место осталось за «Белыми Тиграми» из Либереца (4 балла). Представитель Словакии «Гладиаторы» из Трнавы, которых этим летом возглавил наставник юниорской сборной Украины Александр Бобкин, бесславно выступили в Праге – четыре поражения с общим счетом – 4:34.

Свою премьерную и единственную шайбу киевлянин Арсений Денисенко забросил как раз в ворота «Гладиаторов» (8:3).

Хоккеисты "Славии" (U17) с кубком за третье место

sport.ua