Реал – Осасуна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Мадридский "Реал" сыграет в первом туре Ла Лиги с "Осасуной". Эта игра станет первой для Хаби Алонсо в качестве главного тренера "сливочных" во внутреннем первенстве.

1.28 5.90 11.00 Узнать больше

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок "Реал" – "Осасуна" состоится в понедельник, 19 августа 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу Осасуна – Реал Смотреть трансляцию

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

www.ua-football.com