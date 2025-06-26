Штутгарт установил цену на своего звездного нападающего

По информации издания BILD, "Штутгарт" внутренне определил трансферную стоимость нападающего Ника Вольтемаде на уровне 60 миллионов евро, поскольку интерес к 23-летнему форварду продолжает расти этим летом.

Вольтемаде играет ключевую роль в выступлениях сборной Германии на молодежном Евро, где уже забил шесть голов и отдал три ассиста. Это обеспечило ему дополнительное внимание и интерес со стороны крупных клубов.

"Штутгарт" не намерен продавать игрока этим летом, поэтому установили такую высокую цену. В то же время клуб пытается продлить контракт с нападающим, однако переговоры пока не привели к согласию из-за разницы в зарплатных ожиданиях.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Вольтемаде провел 33 матча за "Штутгарт" во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 3 ассиста.

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