Артем Довбик не оправдал ожиданий в Лиге Европы

Журналист Corriere dello Sport Иван Дзадзарони сделал резкую оценку игры украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в матче с «Ниццей» (2:1) в рамках первого тура Лиги Европы. В своем материале он отметил, что украинец пока не смог раскрыть весь свой потенциал в новом сезоне. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«Если бы у Гасперини были нападающие, которые могли бы усилить «Рому», ситуация была бы не такой плохой. Конечно, это только начало сезона, всего пять матчей – это ничего не значит. Но, похоже, Фергюсону нужно прибавлять, а Довбику – найти свою игру», – отметил Дзадзарони.

Однако журналист подчеркнул, что сигналы с поля не радуют. «Довбик, кажется, истощен криптонитом: он не может удержать мяч, проигрывает единоборства, его реакция напоминает ленивца, и лишь из пяти попыток ему удается отдать один точный пас».

Дзадзарони также отметил, что украинский форвард, который в прошлом сезоне стал одним из лидеров «Жироны» и забил 17 голов, сейчас выглядит не лучшим образом. «Мы часто удивляемся, куда пропал тот разрушительный нападающий, который впечатлял в Испании. Но я уверен, что Артем найдет свое место. Просто не могу поверить, что он стал таким никчемным игроком», – заключил он.

