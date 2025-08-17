Фрэнк УОРРЕН: «Из-за этого поступка Усик просто затягивает время»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что Александр Усик попросил WBO пока отложить бой с Джозефом Паркером, хотя организация уже санкционировала переговоры.

«Команда Усика сказала, что он травмирован. Но это может быть просто способом выиграть больше времени для принятия решения относительно будущего боя», – сказал Уоррен.

Ранее WBO (Всемирная боксерская организация) санкционировала следующий бой Александра Усика. Организация обязала Александра провести бой против Джозефа Паркера и дала 30 дней, чтобы боксеры договорились о поединке. Если Усик откажется драться с Паркером, то его могут лишить титула WBO.

