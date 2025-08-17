Экклстоун гордится, что помог Бортолето попасть в Ф1

О Габриэле Бортолето сейчас много разговоров: перспективный бразильский дебютант начал регулярно зарабатывать очки и на недавнем Гран При Венгрии по-настоящему отличился: показал 7-е время в квалификации и занял 6-е место в гонке.

Его контракт с Sauber носит многолетний характер, поэтому он останется в команде и в 2026 году, когда она сменит название на Audi F1. При этом карьерой Габриэля занимается компания A14 Management – агентство Фернандо Алонсо.

Пожалуй, самое главное в том, что он практически не уступает Нико Хюлкенбергу, своему напарнику и одному из самых опытных гонщиков чемпионата. Если Нико опережал его на 8-ми этапах из 14-ти, то счёт их квалификационных дуэлей 9:5 в пользу бразильца.

Понятно, что Алонсо поддерживает своего протеже, при том что на трассе у них уже не раз происходили интересные схватки, но среди поклонников таланта Бортолето и Берни Экклстоун, экс-глава менеджмента Формулы 1.

В прошлом году Фабиана Флози, его супруга, признала, что Экклстоун помог Бортолето попасть в Формулу 1, но и сам Берни тоже не скупится на похвалы в адрес 20-летнего гонщика Sauber: «Я посодействовал тому, чтобы Габриэль дебютировал в Формуле 1 и этим горжусь. Я бы сказал, что этот парень на вес золота».

В своё время Фернандо Алонсо тоже отмечал, что Габриэль – лучший среди гонщиков своего поколения.

