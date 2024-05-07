Кучеров, Маккиннон и Макдэвид стали тремя претендентами на приз «Харт Трофи»

Хоккеист Никита Кучеров вошел в тройку претендентов на приз «Харт Трофи» в НХЛ

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Стали известны три претендента на приз «Харт Мемориал Трофи» по итогам сезона-2023/24. Награда вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ для своей команды. Выбор проводят освещающие матчи лиги североамериканские журналисты.

В тройку финалистов вошли форвард «Тампы» Никита Кучеров, нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон и нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Кучеров в регулярном чемпионате набрал 144 (44+100) очка в 81 игре и стал лучшим бомбардиром лиги. Он выигрывал «Харт Трофи» в сезоне-2018/19, когда также получил «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру) и «Тед Линдсей Эворд» (самому выдающемуся игроку лиги по версии хоккеистов).

На счету Маккиннона 140 (51+89) очков в 82 матчах этого регулярного чемпионата. У Макдэвида — 132 (31+97) очка в 76 играх. Капитан «Эдмонтона» в прошлом году стал обладателем «Харт Трофи» в третий раз в карьере (2017, 2021, 2023).

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