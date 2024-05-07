Забарный претендует на звание лучшего игрока сезона в Борнмуте

Центральный защитник Борнмута Илья Забарный претендует на звание лучшего игрока команды в сезоне-2023/24.

Прессслужба «вишен» объявила о начале голосования среди болельщиков.

В список номинантов попали все игроки, которые провели 10+ матчей в составе команды. В текущем сезоне Забарный провел 40 матчей за Борнмут во всех турнирах и отличился одним забитым голом. Илья выступает за клуб с января 2023 года.

Напомним, что украинец становился лучшим игроком команды в марте.

Накануне Борнмут разгромно уступил Арсеналу в пределах 36 тура Английской Премьер-. лиги (3:0).

champion.com.ua