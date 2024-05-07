Коко Гауфф: «Если я смогу улучшить свою подачу, то возможно, тогда мои матчи превратятся в победы в двух сетах, а не в поражения в трех»

Третья ракетка мира Коко Гауфф ответила на вопросы журналистов перед стартом на соревнованиях в Риме

— Коко, добро пожаловать обратно в Рим. Как вы себя чувствуете в преддверии турнира?

— Я очень рада вернуться в Рим. Это прекрасный город. Просто счастлива вернуться на этот турнир и надеюсь, что он получится хорошим.

— На чем вы в первую очередь сосредотачивались на тренировках во время подготовки к Риму?

— Очевидно, что на улучшении подачи. За короткое время я чувствую, что она улучшилась. Что касается остального, то я просто продолжаю прибавлять к тому уровню, который я показала в Мадриде. Думаю, что я играла довольно хорошо, сейчас я продолжаю двигаться в этом же направлении, работаю над тем, чтобы принимать правильные решения.

— С точки зрения этой недели и подготовки к Ролан Гаррос и всего остального, с каким результатом вы уедете из Рима счастливой?

— Честно говоря, я думаю, что для меня это просто лучшая подача, чем на прошлой неделе. Я чувствую, что прогресс остальных элементов идет в правильном направлении. Я чувствую, что если я смогу поработать над подачей, то, думаю, это подготовит меня к очень хорошему выступлению на Ролан Гаррос. Я чувствую, что хорошо играю на приёме, хорошо пробиваю. Если я смогу улучшить эту часть своей игры, я смогу хорошо выступить.

На прошлой неделе, хотя я проиграла Мэдисон Кис 6-4 в третьем сете, у меня было 14 двойных ошибок. Это как четыре или пять геймов. Несмотря на это я боролась с топ-теннисисткой на равных. Поэтому я думаю, что я просто исправлю эту деталь, и это спасет меня. Возможно, тогда эти матчи превратятся в победы в двух сетах, а не в поражения в трех.

— Вопрос о фильме «Претенденты» (The Challengers), который, я знаю, вы видели. Что вам показалось наиболее правдоподобным и неправдоподобным в фильме?

— Я думаю, что это был замечательный фильм. Мне понравилась романтика и сложная ситуация, очень уникальные персонажи. Я считаю, что теннис был показан достаточно хорошо. Был ли он на 100% идеальным? Нет, но так бывает в каждом спортивном фильме. Я считаю, что сами актеры хорошо поработали. Я ожидала, что это будет не так хорошо сделано только потому, что, глядя на их интервью, они многое преуменьшали. Я думаю, что в целом они проделали отличную работу. Я думаю, что для меня MVP, безусловно, это люди, которые разработали декорации [турниров]. Они были самыми точными, когда дело дошло до баннеров, логотипов и всего остального. Очевидно, что актерская игра была невероятной, и история также была довольно хорошей. Я думаю, что чем глубже вы погружаетесь в фильм, тем больше наслаждения он приносит.

— Встречали ли вы подобных персонажей в теннисе?

— Я не знаю ни одного «треугольника», который бы происходил в туре (смеется). Возможно, они есть, но я в них не участвую. Я не Таши Данкан. Я не знаю никаких Таши Данкан. Я почувствовала родство в ментальности Таши на корте, а не в отношении всего, что происходит за его пределами. Это было мне знакомо. А также в фильме есть момент… Я об этом сказала своему парню: «Слава Богу, что ты не играешь в теннис, потому что она права, я бы не хотела встречаться с сопляком из тура» (смеется). Это единственное, что в персонаже Таши мне близко, потому что во всем остальном она не очень хороший персонаж, учитывая то, как она вела себя со своим мужем.

В своем стартовом матче в Риме Коко Гауфф сыграет против победительницы матча Магдалена Френх (Польша) — Эшлин Крюгер (США).

btu.org.ua