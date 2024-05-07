Ультрас ПСЖ устроив яркий перформанс в ответном матче Лиги Чемпионов против Боруссии Д

Фанаты развернули огромный баннер

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Сегодня, 7 мая, "Пари Сен-Жермен" играет против "Боруссии Д" в рамках ответного матча Лиги чемпионов.

До начала игры фанаты парижской команды создали незабываемую атмосферу, устроив яркий перформанс. На главной трибуне ультрас ПСЖ развернули огромный баннер, на котором были изображены игроки их команды, а также трофей Лиги чемпионов. Слева от изображений был разорванный пополам логотип "Боруссии Д", что символизировало решимость парижан преодолеть своего соперника.

Напомним, что "Боруссия" имеет минимальное преимущество в счете (1:0), которое получили в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов.

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