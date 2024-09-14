Легендарный тренер Тедди Атлас назвал лучшего боксера в мире прямо сейчас

Getty Images/Global Images Ukraine. Тедди Атлас

Известный тренер и аналитик Тедди Атлас назвал боксера, который сейчас, по его мнению, является лучшим в мире независимо от весовой категории.

«На самом деле да, после того невероятного боя, когда Усик объединил все титулы против Фьюри, я считаю его лучшим в мире. С этим и Кроуфорд согласился. Кроуфорд даже сам об этом сказал. Иноуэ и Кроуфорд сейчас бьются за то, кто будет следующим после Усика. Для меня они трое очень близки», – сказал Атлас.

Ранее легендарный Тедди Атлас назвал боксера, который бы доминировал в любую эпоху.

sport.ua