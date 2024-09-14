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Футбол

АПЛ. Ливерпуль – Ноттингем Форест 0:1. Гости поздравили Слота с первым поражением

Мерсисайдцы впервые теряют очки в новом сезоне

АПЛ. Ливерпуль – Ноттингем Форест 0:1. Гости поздравили Слота с первым поражением

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • После международного перерыва ЛФК принимал на своем поле "Ноттингем". Проблемы с реализацией в совокупности с качественной игрой кипера гостей лишили "красных" возможности заработать хотя бы один пункт.

    Уже на 17-й минуте Луис Диас мог открывать счет, но мяч задел штангу. На 25-й прекрасный шанс упустил Диогу Жота, который в упор пробил слету по центру ворот, но Матц Селс спас свою команду. Позже вратарь выдал блестящий сейв после удара Алексиса Макаллистера.

    В середине второго тайма Морган Гиббс-Уайт отдал пас на Энтони Элангу, который пробив в считанных сантиметрах над перекладиной. Это был первый звоночек для хозяев. На 72-й минуте "Ноттингем" вышел вперед – Каллум Хадсон-Одой во время контратаки получил передачу в свободную зону и пробил мимо беспомощного голкипера.

    Позже Каллум апеллировал к арбитру после падения в штрафной, а Эланга упустил выход один на один. У "Ливерпуля" был хороший случай на 89-й минуте, но Вирджил Ван Дейк нанес удар чуть выше перекладины.

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    • АПЛ 2024/25. 4-й тур

    Ливерпуль. Энфилд

    Ливерпуль – Ноттингем Форест 0:1

    Гол: Хадсон-Одой, 72

    www.ua-football.com

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