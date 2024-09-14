Леклер: Постараемся наконец-то выиграть эту гонку

Шарль Леклер четвёртый год подряд начнёт Гран При Азербайджана с поула – по словам гонщика Ferrari, трасса в Баку – одна из его любимых. Вот только выигрывать эту гонку ему ещё ни разу не удавалось, и теперь он надеется это исправить.

Карлос Сайнс показал 3-й результат, но признал, что отработал не вполне идеально.

Шарль Леклер (1-й): «Это одна из моих самых любимых трасс в календаре сезона, мне она действительно нравится. Хотя понятно, что из-за аварии, произошедшей на первой тренировке, это не самый простой для нас уик-энд. Но она не сказалась на моей уверенности, ведь я знал, что темп у нас есть.

Во второй тренировке у нас возникла проблема с одним из новых компонентов машины, поэтому мы потеряли ещё полчаса, после чего не смогли это компенсировать. Но поскольку машина неизменно была быстрой, важно было в квалификации постараться не зацепить барьеры, а на своём последнем круге я решил немного прибавить и смог показать отличное время.

Машина оставила отличное впечатление, всё сложилось замечательно, и я очень рад, что завоевал поул. Машины Ferrari стартуют с 1-й и 3-й позиций, поэтому будем надеяться, что завтра мы сможем сыграть всей командой и постараемся выиграть гонку.

В прошлом по ходу гонок нам мешали проблемы, но в этом году наша машина уже лучше справляется с дистанцией Гран При, поэтому я надеюсь, что завтра мы наконец-то сможем победить в Баку. В Монце мы хорошо справились с делом, но перед каждой гонкой необходимо перестраиваться заново, и завтра нас ждут сложности, связанные деградацией резины, но вечером постараемся как следует поработать, чтобы подготовиться к Гран При».

Карлос Сайнс (3-й): «Думаю, мы уверенно провели квалификацию, да и весь день в целом складывается нормально, и мы оба стартуем в завтрашней гонки с хороших позиций.

Поскольку в предыдущие годы на этой трассе мне никогда не удавалось проехать квалификационный круг на пределе возможностей, ни разу не удавалось выложиться полностью, то будем считать, что 3-я позиция – неплохой результат.

Похоже, я способен на довольно высокий гоночный темп, поэтому завтра мы ещё поборемся. Состояние трассы постепенно улучшалось, а по мере того, как солнце клонилось к горизонту, асфальт остывал, и уровень сцепления постепенно повышался. В этих условиях важнее всего было успевать адаптироваться, и перед финальной сессией я почувствовал, что могу прибавить.

Я стал пилотировать увереннее и хотя к решающим попыткам не смог подготовиться идеально, всё-таки и в итоге показал третий результат, что позволит завтра стартовать с достойной позиции. Постараемся побороться за победный дубль».

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