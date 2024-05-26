Турки Аль-Шейх намерен провести еще один топовый боксерский поединок

WBN. Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-Шейх, занимавшийся организацией боя Усик – Фьюри, планирует провести еще один легендарный поединок.

Ожидается, что Аль-Шейх организует вечер бокса с поединками 5 американцев против 5 мексиканцев.

Главным боем андеркарда как раз должен стать поединок между американцем Кроуфордом и мексиканцем Канело во втором среднем весе.

На ринг также должны выйти:

Калеб Плант vs Хайме Мунгия

Шакур Стивенсон vs Исаак Крус

Луис Альберто Лопес vs Брэндон Фигероа

Стивен Фултон vs Луис Нери

Кроуфорд 3 августа в Лос-Анджелесе проведет первый поединок в 1-м среднем весе против Исраила Мадримова из Узбекистана. Альварес недавно защитил свои пояса в Лас-Вегасе в бою с мексиканцем Хайме Мунгией.

sport.ua