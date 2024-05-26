«Даллас» сдержал Макдэвида и победил. Его серия против «Эдмонтона» ожидается долгой и упорной

«Даллас» обыграл «Эдмонтон» и сравнял счет в серии финала «Запада»

Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports После двух матчей в Техасе — ничья (1-1).

НХЛ. Плей-офф. Полуфинал. Второй матч

«Даллас» — «Эдмонтон» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Бенн — 4 (Джонстон, Хейсканен), 3:39 — 1:0. Браун — 1 (Сиси, Фогеле), 4:23 — 1:1. Марчмент — 2 (Сутер, Стил), 43:41 — 2:1. Линделл — 2 (п.в., Бенн, Джонстон), 57:57 — 3:1.

Вратари: Эттингер — Скиннер (57:49 — 57:57, 58:20 — 59:12, 59:19).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (4+11+10) — 29 (16+8+5).

Наши: Дадонов (13.19/2/-1) — -.

26 мая. Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.

Счет в серии: 1-1.

«Эдмонтон» — понятная для разбора команда. Понятная, впрочем, не значит удобная и предсказуемая. Лидеры «Ойлерз» принесли победу в первом матче финала «Запада» с «Далласом». Отличились Леон Драйзайтль, Зак Хайман, а в овертайме зарешал Коннор Макдэвид. И если в первом матче главный тренер «Старз» Питер Дебур не придумал, как сдержать топ-форвардов соперника, то во втором все изменилось. «Эдмонтон» забил непривычно мало и закономерно уступил.

Макдэвид рвется в финал! Звездный канадец мог похоронить команду, но стал героем

«Даллас» правильно отреагировал на поражение и оперативно открыл счет. Однако после гола ветерана Джейми Бенна после лихой контратаки «Старз» отдали инициативу. «Эдмонтон» ответил через 44 секунды. Коннор Браун воспользовался неразберихой перед воротами Джейка Эттингера и первым успел на добивание после своего же броска. До конца периода американский вратарь «Далласа» остался главным героем команды. «Ойлерз» завелись и в четыре раза перебросали соперника (16-4). Гости упустили много моментов. Парни Дебура не справлялись с темпом — казалось, что они не успели восстановиться, но справились с давлением и со временем все-таки вкатились в игру.

«Старз» прекрасно понимали, что 0-2 в серии перед визитом в Альберту серьезно усложнили бы задачу по выходу в финал Кубка Стэнли. Два домашних поражения — не приговор, но «Эдмонтон» — команда куража, и цель Дебура — не дать ей почувствовать уверенность. Во втором периоде «Старз» выровняли игру и больше нагружали Стюарта Скиннера. Голов пришлось ждать до третьего отрезка. После заварушки на пятаке «Ойлерз» Мэйсон Марчмент организовал вторую шайбу.

Забуксовавший «Эдмонтон» вовремя не перестроился, тем самым позволив «Далласу» завладеть инициативой. Хороший момент создал Евгений Дадонов. Скиннера обстреливали из разных позиций. Шайба не всегда доходила до створа, но голкиперу пришлось понервничать и оставить немало сил, работая в низкой стойке. В нападении у «Ойлерз» ничего не клеилось. Даже лидеры застревали в насыщенной средней зоне, расставались с шайбой и получали обратные атаки от шустрых форвардов «Далласа».

Скиннер держал «Эдмонтон» в игре. Свалить сегодняшнее поражение на вратаря будет неправильно. «Ойлерз» сами дали сопернику расправить крылья и позволили слишком легко проходить среднюю зону. Ближе к концовке третьего периода уже Эттингеру пришлось несколько раз выручить «Даллас». Последние секунды получились относительно спокойными. «Эдмонтон» поторопился с заменой голкипера и получил гол в пустые ворота от ювелира Эсы Линделла, который не промахнулся из своей зоны.

Вытащит ли Макдэвид «Эдмонтон» в финал? Для этого должен прибавить он сам

Ничья после игр в Техасе — справедливый результат финала «Запада». «Эдмонтон» не наиграл на две победы, а «Далласу» во втором матче удалось выключить безумных лидеров «Ойлерз». День, когда Макдэвид не набрал очков, — маленький праздник для тренера по защитникам соперника. За пределами топ-6 у Криса Ноблауха не нашлось героев, способных перевернуть матч. Серия переезжает в Альберту при равном счете. Фаворита в Западной битве выделить по-прежнему сложно.

Источник