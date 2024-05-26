Интер Майами одержал победу без Месси, Суареса и Бускетса. Кривцов провел весь матч

В этот раз европейские звезды не забивали

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В матче регулярного чемпионата МЛС "Ванкувер Уайткепс" принимал на своем поле "Интер Майами".

Счет в этом поединке открыли "героны" на 38-й минуте встречи. Гол забил финский нападающий Роберт Тейлор после ассиста Жорди Альбы. На старте второго тайма Тейлор записал в свой актив еще и результативную передачу на Кампана. “Ванкувер” ответил лишь на 72-й минуте точным ударом с пенальти.

В этом поединке не участвовали Лионель Месси, Серхио Бускетс и Луис Суарес – тренер им предоставил отдых. В то же время, 90 минут на поле провел украинский защитник Сергей Кривцов.

Он сыграл полный матч впервые с 23 марта. Кривцов получил от статистических порталов среднюю отметку 7,2.

В данный момент "Интер" продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной Конференции. Следующий матч команда Мартино проведет против "Аталанты Юнайтед".

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