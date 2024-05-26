Бостон одержал третью победу над Индианой в плей-офф НБА

Украинец Святослав Михайлюк на площадку не выходил

Бостон вырвал победу над Индианой в выездном третьем матче серии финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 114:111.

Начало встречи прошло в равной борьбе, после чего Индиана вырвалась вперед. Пэйсерс имели преимущество в +18 очков, после чего гости стали отыгрываться. Бостон провел мощную последнюю четверть, и вырвал победу с перевесом в три очка.

Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк на площадку не выходил. Напомним, украинец набрал три очка во втором матче серии с Индианой.

Бостон одержал третью победу, и находится в шаге от выхода в финал плей-офф НБА. Четвертый матч серии состоится в ночь на 28 мая.

НБА. Плей-офф. Восточная конференция. Финал

Индиана Пэйсерс — Бостон Селтикс — 111:114 (31:32, 38:25, 21:24, 21:33)

Счет в серии — 0:3

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