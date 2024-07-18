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Автоспорт

Боттас: Не хочу ждать слишком долго

Боттас: Не хочу ждать слишком долго

У Валттери Боттаса пока нет контракта на следующий сезон, хотя есть шансы остаться в Sauber или вернуться в Williams, где в 2012-м он начинал свою карьеру в Формуле 1.

Валттери Боттас: «Пока новостей нет, хотя, честно говоря, я надеялся, что всё уладится до этого уик-энда. Но этого не произошло.

Не представляю, сколько ещё придётся ждать. Чёткого ответа у меня нет, но я надеюсь, что до летнего перерыва решение будет принято.

Не хочу ждать слишком долго, после перерыва может быть слишком поздно. Мне хотелось бы избежать такого сценария».

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