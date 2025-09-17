Карлос Сайнс: В Баку всегда возможны сюрпризы

В Williams с оптимизмом ждут этап в Баку, рассчитывая после удачного выступления в Монце закрепиться на пятом месте в Кубке конструкторов…

Карлос Сайнс: «Результат гонки в Баку предсказать невозможно, на этой трассе всегда возможны сюрпризы.

Мы серьёзно работали над оценкой поведения шин в разных условиях на нашей машине – посмотрим, как эта работа повлияет на результат квалификации. Мы знаем, что у нас есть скорость, теперь нужно добиться максимума».

Алекс Элбон: «Мы приезжаем в Баку с хорошим настроением после успешного выступления в Монце. Мне нравится гоняться в Баку, на этой трассе нужно постепенно прибавлять в скорости, чтобы хорошо подготовиться к квалификации.

В Баку хорошие возможности для обгонов, поэтому наш план – максимально использовать как субботу, так и воскресенье, продолжая бороться за 5-е место в чемпионате».

