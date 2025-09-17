Элина Свитолина: “Я очень горжусь тем, что представляю Украину и стараюсь приносить победы нашему народу”

Первая ракетка Украины в интервью изданию AS рассказала о значимости для нее Кубка Билли Джин Кинг, отношению к спортсменам из РФ и случаях травли в соцсетях



– Является ли Кубок Билли Джин Кинг одним из важнейших турниров в вашем календаре каждый год?

– Да, без сомнения. Он очень высоко в моем списке, наряду с Олимпийскими играми. Но, конечно, Игры проходят только раз в четыре года, это другое. Играть за свою страну для меня очень важно, и я очень горжусь тем, что могу быть частью команды и участвовать в Финале. Это как футбольный чемпионат мира, только в теннисе, и прекрасная возможность поднять украинский флаг.

– Стало ли это еще более особенным с началом вторжения России?

– Да, бесспорно. Когда играет Украина, когда мы выходим на корт, у меня возникает много эмоций. Играть за свою страну, видеть, как команда поддерживает меня в трудных матчах… Это добавляет и давления, и разных чувств. Но в то же время я очень горжусь тем, что представляю Украину на такой большой арене и стараюсь приносить победы нашему народу.

– Чувствуете ли вы, что за последние годы ваша роль в стране выросла не только как теннисистки, но и как важного публичного человека в Украине?

– Да, я это чувствую. Я участвую в различных мероприятиях, во многих проектах. У меня есть собственный фонд, я также поддерживаю другие благотворительные платформы и многое другое. Я хочу иметь жизнь после тенниса, ведь никогда не знаешь, когда наступит этот момент, поэтому стараюсь быть полезной своим людям, Украине, и отдавать максимум. Это моя ежедневная мотивация: использовать свою площадку, свой голос. После стольких лет в туре для меня это уже больше, чем просто теннис.

– Вы до сих пор не жмете руки российским игрокам. Как вы справляетесь с ситуацией в своей стране?

– Я могу говорить только со своей точки зрения. Мне, как украинке, очень больно просыпаться каждый день с новостями о российских ракетах, падающих на мою страну, разрушающих и даже убивающих людей. Поэтому я считаю, что любая пропаганда должна быть прекращена. Я не хочу иметь ничего общего с правительством, которое творит ужасные вещи с моим народом. Я просто хочу мира для своей страны, хочу вернуться в Украину, не боясь за свою жизнь и жизнь своей семьи..

– Россию и Беларусь сразу отстранили от Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса, они не могли играть на Уимблдоне… Но сейчас Израиль продолжает выступать без проблем. Что вы думаете об этом?

– Я считаю, что это решение организаций. У меня нет достаточно информации по этому конкретному случаю, но я убеждена: в ситуации войн и зверств нельзя оставаться нейтральными. Некоторые говорят, что спорт не имеет отношения к политике, но когда он используется в пропагандистских целях, это далеко не так. Нельзя продвигать геноцид через спортсменов. Некоторые шаги уже сделаны – например, убраны флаги или ограничено участие, но нужно принимать более жесткие меры.



– К сожалению, большинство теннисисток подвергаются онлайн-травле, особенно со стороны тех, кто делает ставки. Как вы с этим справляетесь?

– Я получаю такие сообщения уже много лет. Иногда это ужасно, конечно. Думаю, нужно вводить меры защиты, особенно для молодых теннисисток, ведь я, в некотором смысле, уже привыкла, а для новичков это может быть чрезвычайно трудно. Это ужасная ситуация, особенно когда речь идет об угрозах.

– В вашем случае это обострилось из-за того, что вы еще отстаиваете свою страну?

– Да, абсолютно. Почти под каждым моим фото есть оскорбительные комментарии – не только из-за поражений в матчах, но и из-за моей позиции. Я толстокожая, хотя порой тяжело. Я люблю свою страну и не сделала бы ничего иначе, поэтому, к сожалению, это цена, которую приходится платить.



btu.org.ua