Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine

Популярный американский профильный ресурс BoxingNews24 не согласен с обновленным рейтингом боксеров от The Ring, где Теренс Кроуфорд после победы над Саулем Альваресом стал первым номером вне зависимости от веса.

Кроуфорд обошел Александра Усика и Наою Иноуэ, которые доминируют в супертяжелом и легчайшем весе соответственно.

«Почему Кроуфорд заслужил первый номер? Он даже не зачистил свой дивизион, проведя только бой с Альваресом. Посмотрите на Усика – по две победы над Джошуа, Фьюри и Дюбуа, не говоря уже про других британских супертяжей.

Усик достаточно активный по количеству боев, тогда как у Кроуфорда по одному бою каждый год с 2020 года. Этого мало, чтобы стать первым.

Кроуфорд не доминирует в ринге так, как Усик или тот же Иноуэ, которого американец обошел в рейтинге», – отмечают эксперты.

sport.ua