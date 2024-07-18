Кузнецов выставлен «Каролиной» на драфт отказов

Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports Похоже, по выступлению Евгения Кузнецова в НХЛ пора подводить итоги.

Евгений Кузнецов, покинувший вчера «Каролину», выступал в НХЛ на протяжении 11 сезонов, проведя суммарно в регулярке и плей-офф 840 матчей и набрав 648 очков. Почти всю заокеанскую карьеру форвард выступал за «Вашингтон», лишь ненадолго переехав в Роли. Самым удачным для челябинца оказался сезон-2017/18, по ходу которого он установил личные рекорды результативности и выиграл Кубок Стэнли.

Высокие бомбардирские показатели никогда не были отличительной чертой Кузнецова. После его дебюта в НХЛ результативнее выступили пять российских игроков — Никита Кучеров, Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин и Владимир Тарасенко. Причем по проведенным играм Евгений уступил только одному представителю этой компании — своему многолетнему капитану в «Вашингтоне» Александру Овечкину.

Шестым Кузя остается и среди игроков, выбранных на драфте 2010 года. Причем место в пятерке он потерял уже весной 2024 года, пропустив вперед Райана Джохансена. Выше в рейтинге располагаются Владимир Тарасенко, Джефф Скиннер, а также два фаворита того драфта — Тайлер Сегин и Тэйлор Холл.

Но если результаты Кузнецова в регулярках всегда были скромными, то в плей-офф он выдал один суперсезон. На пути к долгожданному Кубку Стэнли Евгений набрал 32 очка в 25 матчах, что на тот момент было вторым результатом в XXI веке. В последующие шесть лет больше выбили Брэйден Пойнт, Никита Кучеров и Коннор Макдэвид (дважды), но показатели челябинца еще долго могут пребывать в первой десятке.

В НХЛ Кузнецов заработал чуть больше 60 миллионов долларов, что является десятым результатом для российских игроков. В тройку лидеров входят Александр Овечкин, Евгений Малкин (больше них за всю историю заработал только Сидни Кросби) и Сергей Бобровский.

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