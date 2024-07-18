ФБУ представила официальный мяч Суперлиги FAVBET-2024/25

Новым техническим партнером Федерации стала компания Spalding

Федерация баскетбола Украины представила официальный мяч Суперлиги FAVBET-2024/25.

Новым техническим партнером Федерации стала компания Spalding. В предстоящем сезоне мячами этой фирмы будут играть во всех профессиональных баскетбольных лигах Украины. В Суперлиге будет использоваться модель Spalding Legacy-1000.

Напомним, новый сезон в элитном дивизионе пройдет в формате, аналогичном прошлому розыгрышу. В регулярном чемпионате команды сыграют по круговой системе в три круга. Матчи будут разбиты на туры в формате «баблов». Лучшие команды сыграют в плей-офф. Также состоятся поединки Кубка Украины.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Суперлиги стал Днепр, в финале обыграв БК Ровно. Днепряне оформили золотой дубль, ранее победив и в Кубке Украины.

Источник