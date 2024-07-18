Сборная Украины по баскетболу обыграла команду Тайваня В на выставочном турнире William Jones Cup

Сине-желтые одержали третью победу в пяти матчах

Сборная Украины по баскетболу уверенно победила команду Тайваня В на выставочном турнире William Jones Cup — 77:50.

Сине-желтые захватили инициативу в самом начале, и доминировали во встрече до конца. Все четыре четверти завершились в пользу команды Виталия Степановского.

Самым результативным в составе украинцев стал Александр Антипов, который набрал 13 очков и совершил 7 подборов. Также Алексей Соловьев отметился 11-ю очками.

Ранее сборная Украины проиграла Синей сборной Тайваня (58:83) и филиппинской команде Strong Group Athletics (74:82). Затем последовали победы над BSBL Guardians (98:57) и сборной Японии U-22 (63:47).

Выставочный турнир William Jones Cup проходит на Тайване. В следующем матче украинцы встретятся со сборной Малайзии 19 июля.

William Jones Cup. 5-й тур

Украина – Тайвань В — 77:50 (20:15, 23:16, 18:11, 16:8)

Украина: Шундель (3+4 подбора), Козак (8), Антипов (13+7 подборов), Конев (8), Новицкий (6), Соловьев (11), Кошеватский (6+3 передачи), Брынюк (6+3 передачи), Сергеев (5+6 подборов), Крутоус (5), Лесык (4+5 подборов), Сафонов (2+4 подбора)

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