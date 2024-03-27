ВИДЕО. Сколько сделал? Тайсон Фьюри показал, как подтягивается на турнике

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) продолжает подготовку к поединке за абсолютное чемпионство в хевивейте с чемпионом IBF, IBO, WBA, WBO Александром Усиком (21-0, 14 KO).

Британец сейчас активно занимается улучшением физической подготовки. К примеру, он показал, что с ростом 206 см и весом 120+ кг может подтянуться 5 раз. Техника исполнения, конечно, оставляет желать лучшего.

Изначально самый ожидаемый бой 2024 года между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри планировался на 17 февраля, но британец получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua