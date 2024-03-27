Сталлард: Пиастри сразу стал одним из лидеров McLaren

Дебют Оскара Пиастри в Формуле 1 в 2023 году получился сложным – в начале сезона машина McLaren уступала в скорости соперникам, из-за чего в первых восьми гонках команда только четыре раза заработала очки. Гоночный инженер австралийского гонщика Том Сталлард рассказал, что спокойствие Оскара и его умение контролировать эмоции в сложной ситуации сильно упростило работу команды.

Том Сталлард: «Роль гонщика в команде, даже дебютанта, значительная, поскольку он один из двух человек, кто пилотирует машину. Лидерство гонщика может проявляться по-разному, и это не всегда умение произнести речь перед сотнями сотрудников. Большая часть лидерства заключается в предоставлении обратной связи, в подходе к работе, к тому, как гонщик ведёт себя в машине.

Я не думаю, что Оскар это понимал, но он был одним из лидеров команды практически с того момента, как к нам присоединился. Он брал на себя ответственность и не искал виноватых. С ним могло быть очень сложно, но лидерство и спокойствие, которые он проявил в тот период, были одним из важнейших факторов, которые помогли команде удержаться на правильном месте и улучшить результаты.

Я твёрдо убеждён в важности построения социальных связей. Для этого вовсе не обязательно ходить куда-то вместе с гонщиком, достаточно просто общаться, задавать вопросы и делиться историями.

С Оскаром мы выстроили отношения, проводя время вместе – пару раз мы обедали вместе и делали тому подобные вещи, но в основном вместе пили много кофе на базе команды и обсуждали различные гоночные истории из наших карьер. Мы много говорили о том, что у нас не получилось в прошлом, делились болезненными уроками из жизни в Формуле 1.

Всё это позволяет сделать совместную работу более жизненной, добавить элементы юмора, поскольку спустя годы ты можешь посмеяться над своими ошибками».

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