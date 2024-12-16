ВИДЕО. Диллиан Уайт остановил соперника из Ганы в 7-м раунде

BoxingScene. Диллиан Уайт

Британский боксер сверхтяжелого веса Диллиан Уайт (31–3, 21 КО) одержал досрочную победу над Эбенезером Теттехом (23–2, 20 КО), представителем Ганы.

Шоу бокса прошло в Гибралтаре. Поединок завершился после того, как Тэттех отказался выходить на 8-й раунд.

Для 36-летнего Уайта это было первый поединок с марта 2024 года, когда он в 3-м раунде финишировал Кристиана Хаммера.

Уайт не имел идеальной формы, но показал значительное преимущество в классе. Соперник был полностью истощен и отказался от продолжения боя.

Полтора года простоя. Диллиан Уайт финишировал Хаммера в 3-м раунде

Диллиан Уайт (Великобритания) – Эбенезер Теттех (Гана) – RTD 7/10

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