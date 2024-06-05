Хирн назвал трех возможных соперников Джошуа. Есть ли в списке Усик?

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, с кем следующий бой может провести его клиент.

«Возможно следующий бой Энтони проведет на «Уэмбли», это было бы замечательно для британского бокса, но следующий соперник еще не определен. Есть вариант с Чжаном Чжилеем, Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. Нам важно, чтобы Энтони снова стал чемпионом и если титул IBF будет вакантным, то вероятно Джошуа проведет бой с Дюбуа», – отметил Хирн.

Ранее Хирн признался, хочет ли Джошуа драться с Усиком после его победы над Фьюри.

sport.ua