Непобежденный украинский боксер выйдет на ринг 11 октября в Киеве

Instagram. Ярослав Харцыз

В субботу, 11 октября, состоится вечер бокса от промоутерской компании Spartabox Faniian Promotions, в карде которого выступит непобежденный украинский боксер Ярослав Харцыз (7–0, 6 КО).

Участник Олимпийских игр выйдет на ринг против представителя Аргентины Франко Андреса Кахаля (7–4–1, 2 КО). Поединок пройдет в лимите легкого веса (до 61,2 кг) и будет рассчитан на шесть раундов.

Харцыз дебютировал на профессиональном ринге в январе 2023 года и с тех пор провел семь поединков, в которых одержал семь побед (шесть из них нокаутом). В последнем поединке, который состоялся 7 июня в Киеве, украинец остановил боксера из Казахстана Дастана Садуулы уже в первом раунде.

Франко Кахаль вернется на ринг после длительной паузы – в июле 2023 года одолел своего соотечественника Николаса Эрреру раздельным решеним судей и с тех пор поединки не проводил.

sport.ua