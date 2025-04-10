Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру

Undisputed

Бывшие украинские чемпионы Виталий и Владимир Кличко стали частью известного боксерского симулятора Undisputed. Об этом сообщили разработчики игры в своих социальных сетях.

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Легендарные боксеры доступны в новом DLC под названием Iron & Steel, которое уже вышло и предлагает фанатам воссоздать эпоху доминирования братьев Кличко в мировом боксе.

Стало известно, сколько денег Кличко-старший получил от разработчиков игры за право использовать его в Undisputed. В декларации Виталия отмечается сумма в размере 1 537 431 грн, которые он получил от британской компании Steel City Interactive Ltd. Компания является разработчиком игры Undisputed.

sport.ua