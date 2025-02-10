Беллью выбрал сильнейшего между праймовыми Усиком и Владимиром Кличко

Instagram. Владимир Кличко и Александр Усик

Бывший чемпион мира в крузервейте по версии WBC Тони Беллью выбрал сильнейшего между праймовыми украинскими супертяжами Владимиром Кличко и Александром Усиком.

«Владимир Кличко смог бы победить Усика на своем пике формы. Александр абсолютно неудобный для него соперник. Они друзья, поэтому их бой сейчас точно не состоится. Я бы даже не пробовал свести их на одном ринге. Я не думаю, что Усик хочет устроить это», – сказал Беллью.

Ранее Красюк заверил, что Усик не выйдет на ринг против Владимира Кличко.

sport.ua