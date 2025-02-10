Ален Прост: Макс превзойдёт меня в ближайшие годы

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост считает, что Макс Ферстаппен скоро превзойдёт его по числу чемпионских титулов…

Ален Прост: «Макс – великий чемпион, уже доказавший, что он лучший, так что равенство с ним по числу титулов меня не беспокоит. Уверен, он обязательно превзойдёт меня в ближайшие годы.

Мне не нравится сравнивать гонщиков прошлых лет с сегодняшними, но Макс напоминает мне Ники Лауду – он столь же прямолинеен. Если вы спрашивали Лауду о чем-либо, ответ всегда был честным. Ферстаппен тоже говорит то, что думает. Об остальном я не могу судить».

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