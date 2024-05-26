Леклер: Эта победа для меня очень важна

Шарль Леклер выиграл Гран При Монако, но это ему удалось только с шестой попытки – тем сильнее радость, что мечта наконец-то сбылась!

Шарль Леклер (1-й): «Нет слов, чтобы это объяснить. Гонка была очень трудная. Полагаю, тот факт, что я уже дважды здесь стартовал с поул-позиции, но нам не удавалось довести дело до конца, только усиливает мои эмоции!

Разумеется, эта победа для меня очень важна. Именно благодаря этой гонке у меня родилась мечта когда-нибудь стать гонщиком Формулы 1. В общем, в психологическом плане гонка была сложной, ведь уже кругов за пятнадцать до финиша ты просто надеешься, что ничего не случится, и эмоции начинают усиливаться.

Должен сказать, что, пилотируя машину, я думал об отце, который всё сделал для того, чтобы я сегодня победил, ведь это была наша общая мечта, чтобы я выступал в Монако и выиграл этот Гран При. В общем, я всё ещё не могу в это поверить!

У нас было большое преимущество, но я понимал, что надо проехать на одном комплекте шин 78 кругов, а это непросто, но мы отлично работали с резиной и только на десяти последних кругах я смог немного прибавить. Машина вела себя отлично, и за это надо поблагодарить нашу команду, которая дала мне возможность наконец-то выиграть эту гонку».

Карлос Сайнс (3-й): «Трудная гонка, тем более на первом круге у меня сильно испортилось настроение, но очень быстро улучшилось, когда мне вернули третью позицию. После этого мы показали хороший темп, что соответствовало нашим ожиданиям, вот только обгонять на улицах Монако невозможно. Но я очень рад, что Шарль выиграл свой домашний Гран При!

Замечательно, что я финишировал третьим и смог стоять на подиуме рядом с ним – для всей команды это просто здорово. Такое впечатление, что с каждым уик-эндом мы становимся всё сильнее и сильнее!

Ближе к концу гонки я решил прибавить и проехал несколько быстрых кругов, на которых показывал результаты на уровне 1 минуты 14 секунд, что в той ситуации было вполне неплохо. Я думал, что если усилю прессинг на Оскара Пиастри, то заставлю его ошибиться. Впрочем, я понимал, что обогнать его нереально. Но я действительно видел, что пару раз он едва не потерял контроль над задней частью машины, однако этого всё-таки было недостаточно, чтобы провести обгон».

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