Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что думает о влиянии социальных сетей – боксер считает это огромной проблемой:

«Это полнейшее безумие – в современном мире все гонятся за тем, чтобы незнакомые люди ставили вам лайки в социальных сетях. Это саме глупое, что я слышал в своей жизни. Людей впечатляют слова и поступки тех, кого они никогда не видели вживую и тех, кто живет в другой стране.

Наверное, то, что происходит сейчас, – это впервые за все время существования планеты. Люди переживают из-за мнений незнакомцев, которых они никогда не видели и никогда не увидят в своей жизни. Все это случилось из-за влияния социальных сетей», – поделился мнением Фьюри.

Ранее британский экс-чемпион признался, что никогда не думал о достижениях и рекордах в профессиональном боксе.

sport.ua