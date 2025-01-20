Король Эрик и его пираты

Про сенсационный “Брест”, который успел удивить всю Европу

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Если бы восемь соперников "Шахтера" в нынешней Лиге чемпионов участвовали в номинации "Команда, о которой нечего сказать", то ее победителем, без сомнения, стал бы французский "Брест". Действительно, навскидку трудно отыскать что-то, чем примечателен этот клуб. Ведь бретонцы за всю свою историю никогда не выигрывали никаких трофеев, и до минувшего сезона в Лиге 1 выше восьмого места (в далеком 1987 году) не поднимались. Как следствие, и в еврокубках они никогда не появлялись. Тем не менее, мы постарались собрать интересные факты об этой команде.

По официальной версии футбольный клуб "Брест" из одноименного города, считающимся, к слову, самым западным городом Франции, появился на свет в 1950 году в результате слияния пяти местных аматорских команд. Но при этом, унаследовал место в любительском чемпионате Бретани у старейшего из своих патронажей – католического коллектива "Арморикане Сен-Луи" (Арморика – древнее название Северо-Западной Франции), существовавшего с 1903 года. А значит, вполне может считаться прямым наследником последнего.

Профессиональный статус "Брест" получил лишь в 1970 году, когда, пройдя через все любительские лиги, достиг Второго дивизиона. А в Дивизион 1 впервые попал в 1979-м. Правда, всего на один сезон. Но быстро вернулся, и со второй попытки смог закрепиться. Тогда в составе бретонцев очень ярко проявил себя молодой воспитанник клуба центрбек Ивон Ле Ру. В 1983-м он был продан в "Монако" и тогда же дебютировал в сборной Франции, с которой спустя год стал чемпионом Европы. И, кстати, если кто забыл, это именно он в матче-открытия Евро-1984 сломал ногу лидеру датчан Алану Симонсену.

Проведя несколько сезонов в элите, в "Бресте" решили, что уже могут себе позволить покупку дорогих южноамериканских легионеров, и летом 1986-го удивили всех, подписав сразу двух новоиспеченных чемпионов мира из сборной Аргентины: защитника Хосе Луиса Брауна и атакующего хавбека Карлоса Тапиа. С их помощью "пираты" (прозвище клуба) допрыгнули до рекордного для себя 8-го места в чемпионате, которое до минувшего сезона оставалось наилучшим результатом клуба в Лиге 1. Через год Брауна в центре обороны "красно-белых" сменил еще один аргентинец – Хорхе Игуаин. И именно в Бресте у него родился сын Гонсало – будущая звезда "Реала", "Наполи" и "Ювентуса". По этой причине в 2006 году перед Игуаином-младшим даже стояла дилемма за кого играть – Аргентину или Францию, поскольку приглашения поступили из обеих сборных. Но в итоге выбор был сделан в пользу "альбиселесте".

Бездумные траты на дорогих легионеров аукнулись бретонцам спустя несколько лет. После ухода главного спонсора – сети магазинов Leclerc, "мыльный пузырь" лопнул: "пираты" не смогли внести вступительный взнос за участие в сезоне-1991/92 и были отправлены в Лигу 2. А там случилась новая неприятность. В декабре 1991-го во время домашнего бретонского дерби против "Генгама" на трибунах стадиона "Франсис Ле Бле" вспыхнули беспорядки, которые завершились массовой дракой болельщиков двух команд прямо на футбольном поле. Вина за инцидент была возложена на принимающую сторону, и "Бресту" впаяли огромный штраф, практически равный всему клубному бюджету. Платить было нечем, и "красно-белые", чьи долги на тот момент оценивались в 150 млн франков, вынуждены были начать процедуру банкротства. Профессиональная команда была распущена. Все игроки, среди которых были молодой Давид Жинола, а также будущие чемпионы мира вратарь Бернар Лама и форвард Стефан Гиварш, получили статус свободных агентов. А молодой наставник "пиратов" Славолюб Муслин возглавил третьелиговый "По". Впоследствии этот сербский специалист станет довольно известным в Европе тренером и даже поработает немного в Украине, возглавляя в сезоне-2004/05 донецкий "Металлург".

На начало 1992 года у "Бреста" осталась лишь молодежная команда, игравшая в одной из аматорских лиг. При этом, в трясину любительского футбола клуб погрузился уже под новым именем: вместо прежнего "Брест Арморик" появилось нынешнее "Стад Брестуа 29". Число 29, которое поместили и на новую эмблему – это порядковый номер (код) департамента Финистер, где расположен город Брест, в системе административно-территориального деления Франции, а отнюдь не год основания, как могут подумать некоторые.

Вернуть себе профессиональный статус бретонцы сумели только в 2000 году, заявившись в Национальную Лигу (третий дивизион). А уже в 2004-м пробились в Лигу 2, во многом благодаря яркой игре юного вингера Франка Рибери. При этом, для самого "Шрама" отлично проведенный сезон в Д З стал своеобразной путевкой в жизнь: тем же летом он перебрался в "Мец" из Лиги 1, а еще через год уже зажигал в "Марселе".

В 2010-м, в год своего официального 60-летия, "двадцать девятые" вернулись в Лигу 1. Продержались в элите три сезона и снова опустились дивизионом ниже. Но перед самым вылетом успели войти в историю: в мае 2013 года именно в поединке с "Брестом" завершил свою футбольную карьеру Девид Бекхэм. "ПСЖ", за который тогда играл знаменитый англичанин, оформил чемпионство (к слову, первое за 19 лет) за два тура до финиша первенства и решил проводить Бекса на покой по-королевски. На последний домашний матч сезона-2012/13 – против "Бреста" (3:1) – Бекхэм вывел команду с капитанской повязкой и выдал классную игру. На 31-й минуте именно его идеальный навес с углового нашел голову Блеза Матюиди – и тот забил второй гол парижан в этом матче. А еще через пять минут Дэвид благородно позволил Златану Ибрагимовичу исполнить штрафной с его, бекхэмовской, любимой точки — и швед оформил дубль. После чего Ибра, крайне редко уживавшийся с одноклубниками, у которых тоже имелись лидерские качества, заключил Бекса в объятия. А когда на 78-й минуте ("ПСЖ" к тому времени уже провел две замены) на бровке появился Эсекьель Лавесси, переполненный "Парк де Пренс" начал скандировать фамилию Бекхэма. Все понимали: сейчас Карло Анчелотти заменит именно его. Футболисты обеих команд столпились вокруг Бекхэма, а он не мог сдержать слез. Его уход с поля затянулся на несколько минут, но судья и не думал предъявлять кому-то желтую карточку за затяжку времени. Каждый хотел обнять его и пожать ему руку, зафиксировав в голове исторический момент: "Я играл в последнем матче Дэвида Бекхэма". А Бекс плакал навзрыд, выпуская из себя все эмоции, накопленные за почти двадцатилетнюю карьеру…

Следующий подъем бретонцев в Лигу 1 состоялся аж спустя шесть лет, в 2019 году. С тех пор клуб больше не вылетал, хотя пару раз был очень близок к этому. И ничто не предвещало резкого взлета. Перед началом сезона-2023/24 команде предрекали борьбу за выживание. Но в середине чемпионата "Брест" вдруг выдал 13-матчевую серию без поражений и в результате сезон для "пиратов" закончился сказкой, в которую никто не мог поверить перед его началом: финиш в топ-3 и дебютная путевки в еврокубки – сразу прямая в ЛЧ.

Главным творцом прошлогоднего успеха бретонцев стал их наставник Эрик Руа, которого по итогам сезона-2023/24 абсолютно заслуженно признали лучшим тренером в Лиге 1. Он выиграл борьбу за ценный индивидуальный трофей у Паулу Фонсеки ("Лилль"), Луиса Энрике ("ПСЖ"), Луки Элснера ("Гавр") и Франка Эза ("Ланс"). Удивительный прорыв, учитывая, что до "Бреста" (где Руа работает с января 2023-го) у него был минимальный тренерский опыт, да и тот еще на заре 2010-х. С марта 2010-го по ноябрь 2011-го он возглавлял "Ниццу", причем, не имея необходимой лицензии и совмещая тренерство с должностью спортивного директора (до этого Эрик руководил в клубе департаментом маркетинга и PR, а параллельно работал в качестве эксперта на нескольких французских телеканалах). Но внезапно у него все получилось: в 2010-м он принял боровшуюся за выживание команду на 17-м месте и спас от вылета. На следующий сезон еще раз сохранил аутсайдера в элите, а заодно дошел с "орлами" до полуфинала Кубка Франции. Тем не менее, в ноябре 2011-го Руа уволили. Сначала с должности главного тренера, а спустя несколько месяцев – и с поста спортивного директора. Причем со скандалом, обвинив в превышении должностных полномочий. В претензиях фигурировала 12-дневная поездка в Аргентину в компании некого "нелицензированного агента", против которого было настроено руководство клуба. Эрик пошел судиться и добился компенсации в размере € 300 тыс. за "неправомерное увольнение". С того дня и до предложения от "Бреста" Руа больше не тренировал. Хотя лицензию получил еще в 2015-м, закончив курсы вместе с Зинедином Зиданом и Вилли Саньолем (нынешним наставником сборной Грузии).

Кто именно в "Бресте" придумал пригласить Руа, история умалчивает – вероятно, спортивный директор Грегори Лоренци. Руководство же клуба, как позже выяснилось, вообще понятия не имело о существовании такого тренера. Его поначалу даже по ошибке называли "молодым специалистом". "Да, я молод как тренер, но вообще-то мне 55 лет", – пошутил по этому поводу Руа на своей презентации. На первых порах к нему отнеслись с опаской, заключив контракт лишь до конца сезона-2022/23. Но за оставшуюся часть чемпионата Эрик, во-первых, набрал с "Брестом" 31 очко и поднял его с 18-го на 14-е место, обеспечив сохранение прописки в элите за два тура до финиша. А во-вторых, очень гармонично интегрировался в структуру клуба, быстро найдя общий язык и с теми, кто там уже работал, и с игроками. Ну а в прошлом сезоне сотворил с "двадцать девятыми" одну из самых громких сенсаций в европейских топ-чемпионатах. И теперь в Бресте его называют не иначе, как "Король Эрик".

Даже сейчас у "Бреста" один из самых скромных бюджетов в элите французского футбола – около € 48 млн. Этого бы не хватило даже на то, чтобы оплатить услуги Килиана Мбаппе за один сезон. В эпоху мультиклубных вселенных "двадцать девятые" остаются локальной командой, которая принадлежит (с 2016 года) местному бизнесмену Дени Ле Сену. Он и его брат Жерар владеют семейной компанией Le Saint, занимающейся дистрибуцией свежих фруктов, овощей, мяса и рыбы для супермаркетов и ресторанов. По состоянию на 2024 год оборот Le Saint составил €550 млн. и она является второй по величине в этом секторе во Франции.

"Брест" не может проводить домашние матчи ЛЧ на своем стареньком 15-тысячном "Стад Франсис Ле Бле": 100-летнюю арену не допустили из-за несоответствия требованиям УЕФА. Проверка обнаружила, что только одна трибуна стадиона (вместимостью 5000 человек) соответствует их правилам для проведения еврокубковых матчей. Поэтому "пиратам" приходится принимать соперников на стадионе "Стад дю Рюдуру" в соседнем Генгаме.

www.ua-football.com