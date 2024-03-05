Капитан Лацио — о матче ЛЧ против Баварии: Атмосфера на стадионе будет адской

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Чиро Иммобиле, нападающий "Лацио", поделился своими мыслями перед матчем Лиги чемпионов против "Баварии".

"Это большая игра. Если вы хотите, чтобы вас запомнили как тех, кто написал историю, простого пути нет. Только вместе мы можем победить такую сильную команду. Я думаю, что настоящим ключом к победе (в первом матче) было то, что все старались делать то, что и на тренировках. Каждый выкладывался по максимуму. Мы знаем, что нас ждет завтра. Атмосфера на стадионе будет адской. Но мы играем для истории".