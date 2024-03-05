Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри не уверен, что все 5 запланированных им поединков (два с Усиком, два с Джошуа и реванш с Нганну) состоятся:

– Имеет ли для меня значение бой за титул абсолюта? Это могло бы иметь значение для нормального человека. Но когда есть такой боец, как я – это просто еще один бой. Это бизнес для меня. Я говорил вам это раньше – это бизнес. Абсолютный чемпион – это фантастика, но я уже выигрывал все пояса в боксе, я этого всего достигал. Все что я делаю сейчас – это бонус. Я делаю это, потому что хочу это делать. Если я не делаю это – значит я больше не должен это делать.

– Вы говорили, что у вас впереди два боя с Усиком, бой с Энтони Джошуа, и если он захочет второй, то будет второй, потом реванш с Нганну, и это будет только начало.

– Слушайте, я принимаю только один бой за раз. Я могу получить повреждение мозга и умереть в первом бою с Усиком. Нельзя засматриваться на следующие бои. Меня может поезд переехать, кто знает. Один бой за раз. Дальше посмотрим, как буду чувствовать себя. Если буду хорошим, в форме, готовым, здоровым и без травм – то сделаю что-то снова. Если нет – завершу карьеру, – сказал Фьюри.

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года между Усиком и Фьюри был запланирован на 17 февраля, но Тайсон получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua